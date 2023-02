Siani presenta il suo film a Napoli: quanti azzurri presenti! – FOTO

L’attore e regista napoletano, Alessandro Siani, ha presentato quest’oggi il suo nuovo film “Tramite amicizia”. La prima proiezione, dopo l’evento di questa mattina al Grand Hotel Vesuvio, è andata in scena questa sera al cinema The Space di Fuorigrotta.

Evento che ha visto protagonista una folta delegazione del calcio Napoli, che ha assistito alla prima della nuova pellicola di Siani.

Nuovo film Siani, presente anche delegazione del Napoli

Nella fattispecie, i giocatori presenti all’evento sono Giovanni Simeone, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Pierluigi Gollini, Giacomo Raspadori e il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Nel corso della serata, così come testimoniato dagli scatti pubblicata dalla SSC Napoli sul suo profilo Twitter, gli azzurri – in tenuta maglia San Valentino, indossata nei due match contro la Cremonese – hanno preso la parola.

“Sono felice per il ritorno in sala ma non ho ansia di prestazione, il 14 febbraio è una data simbolica per l’amore e anche per l’amicizia”, ha dichiarato Siani a proposito del suo nuovo film.