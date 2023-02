Anteprima film Siani, i calciatori del Napoli in coro: “Vogliamo rendere i nostri tifosi orgogliosi e felici”

L’attore e regista napoletano, Alessandro Siani, ha presentato quest’oggi il suo nuovo film “Tramite amicizia”. L’anteprima, dopo l’evento di questa mattina al Grand Hotel Vesuvio, è andata in scena questa sera al cinema The Space di Fuorigrotta.

Evento che ha visto protagonista una folta delegazione del calcio Napoli, che ha assistito alla prima della nuova pellicola di Siani.

Alcuni dei giocatori presenti, inoltre, hanno avuto modo di rilasciare qualche dichiarazione e lanciare qualche messaggio alla città e ai tifosi.

In particolare, Siani ha chiesto ai calciatori presenti cosa fosse per loro la città di Napoli. Prende la parola il capitano Giovanni Di Lorenzo:

Raspadori, poi, aggiunge:

Sono d’accordo con il capitano. Noi dobbiamo fare gioire i tifosi perché non esiste cosa più bella che rendere felici le persone che ci amano. Noi lavoriamo ogni giorno per far sì che possano gioire il più possibile

Prosegue Gollini:

Parla anche Kvaratskhelia:

Napoli è una bellissima città per me, mai visto nulla di simile in altri posti. Qui si vive per il calcio. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno