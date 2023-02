Napoli Femminile, cinquina contro l’Apulia Trani: Gomes sugli scudi con una tripletta!

Cinquina del Napoli Femminile in casa del Trani e azzurre che conservano la seconda posizione alle spalle della Lazio (che ha due lunghezze di vantaggio). Protagoniste ancora una volta Gomes (primo tris stagionale) e del Estal (in rete per la terza partita di fila), oltre a Giacobbo alla sua prima soddisfazione in campionato.

Lipoff è tornato al 4-3-1-2 con Di Bari terzino destro, Copetti in porta, Mauri in regia e Pinna alle spalle delle due attaccanti. Proprio da una combinazione del tridente azzurro è nata la rete del vantaggio firmata da Gomes: splendida verticalizzazione di Pinna per del Estal ed assist generoso della spagnola per AG7 che ha dovuto solo spingere alle spalle del portiere. Al 28’ palo clamoroso di Mauri su punizione laterale: pallone che ha attraversato tutta l’area senza deviazioni per poi stamparsi sul legno. Un minuto dopo raddoppio Napoli ancora con Gomes che ha chiuso in rete con un diagonale potente e preciso una azione innescata da Pinna con un bel colpo di testa. Gomes si è poi messa al servizio di del Estal (6 reti per la spagnola sin qui) fornendo all’ex Siviglia un bel pallone in profondità sul quale l’iberica non si è fatta pregate calando il tris.

In avvio di ripresa, Bistrian in mischia ha accorciato le distanze per le padrone di casa approfittando di una disattenzione della difesa azzurra. La solita Gomes – tripletta personale e 14 centri in campionato – ha rimesso le cose a posto per il Napoli calando il poker su assist di Pinna al 16’. Nel finale, gran destro di Giacobbo e palla sotto la traversa per l’uno a cinque finale.

Apulia Trani – Napoli Femminile, il tabellino

MARCATORI: Gomes 11’ e 29’, del Estal 31’ p.t., Bistrian (T) 7’ s.t., Gomes 16’, Giacobbo 45’ s.t.

APULIA TRANI (4-4-2) Meleddu; Lisson, Buttiglione, Colesnicenco, Riboldi; Speranza, Chiapperini, Ventura, Bistrian; Tata, Reus (Trentadue, Ruotolo, Di Palma, Dicuonzo, De Zio, Pupillo, Vitale, La Donna, Campanella). All.: Tommasicchio

NAPOLI FEMMINILE (4-3-1-2) Copetti; Di Bari (dal 23’ p.t. Dulcic), Di Marino, Veritti, De Sanctis; Giacobbo, Mauri, Sara Tui; Pinna (dal 16’ s.t. Seghir); del Estal (dal 40’ s.t. Tamborini), Gomes (dal 16’ s.t. Landa) (Tasselli, Franco, Nozzi, Puglisi, Ferrandi). All.: Lipoff

ARBITRO: Scarpati di Formia (Bosco-Chiarillo)

Note: giornata fredda, terreno di gioco in condizioni mediocri. Spettatori: 250 circa. Amm.: Bistrian (T). Rec.: 1’ p.t., 3’ s.t.