“80 milioni dalla Champions League”: l’incredibile previsione sul Napoli!

Nelle prossime settimane, il Napoli sarà impegnato anche in Champions League negli ottavi di finale contro l‘Eintracht Francoforte. Un impegno che la squadra di Luciano Spalletti vuole onorare il più possibile, visto anche l’ampio margine in classifica in campionato, che permette agli azzurri una relativa gestione del doppio impegno ormai alle porte.

Un eventuale passaggio ai quarti sarebbe un traguardo storico per il club partenopeo ma sarebbe importante anche dal punto di vista economico.

Champions League, quanto può incassare il Napoli

A fare la previsione è Calcio&Finanza, secondo cui l’incasso del Napoli in caso di approdo ai quarti di finale sfiorerebbe gli 80 milioni di euro.

La cifra si attesterebbe per la precisione sui 78 milioni, mentre invece per le altre italiane impegnate agli ottavi (Inter e Milan ndr) potrebbero arrivare guadagni che oscillano tra i 68 e 71 milioni di euro.

Napoli Champions League (Getty Images)

Cifre da capogiro quelle che potrebbero ricevere i tre club in caso di qualificazione, senza contare anche che con le partite in casa gli stadi saranno esauriti e i ricavi aumenterebbero ancora di più.