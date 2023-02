Spalletti emoziona tutti: il messaggio per i tifosi è da brividi

Nella giornata di domani il Napoli si appresta a sfidare la Cremonese tra le mura amiche del Maradona che quest’anno è stato palcoscenico di grandi serate sia in campionato che in Champions League.

Anche per questa sfida, così come accaduto in tantissime altre occasioni, il Maradona sarà tutto esaurito, restano a disposizione ancora pochissimi biglietti soltanto in determinati settori inferiori.

L’apporto del pubblico per questa squadra che tanto bene sta facendo è in questo momento fondamentale, gli azzurri hanno bisogno dei tifosi per cavalcare sempre più quest’onda dell’entusiasmo.

Napoli supporters (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Parole da brividi di Spalletti sul pubblico di Napoli

Proprio del tifo azzurro ne ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa, di seguito le sue parole:

“Se lo stadio è pieno e caldo ci sono dei vantaggi, la partecipazione, il pubblico aiuta a dare qualcosa in più e viene uno spettacolo ancora più godibile, c’è più entusiasmo per lo spogliatoio. Abbiamo bisogno del sostegno anche per come siamo fatti caratterialmente, quando il tifoso del Napoli sta bene mi riempie di gioia e sentire che si organizzano per questa partita mi rende felice. Aumenta il dispiacere invece per non avere la Curva nella trasferta col Sassuolo“.