Spalletti duro sulla Coppa Italia: “Ci girano le scatole”

Siamo alla vigilia di un match molto importante per gli azzurri, il Napoli è chiamato a vincere contro la Cremonese per continuare il proprio cammino in campionato ma anche per dimostrare che la sconfitta in Coppa Italia ai calci di rigore, proprio contro i lombardi, è stato solo un piccolo incidente di percorso.

Si prospetta una sfida insidiosa, i grigiorossi con l’arrivo di Ballardini in panchina hanno migliorato le proprie prestazioni e sono pronti a mettere in difficoltà i partenopei per conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

Davide Ballardini, Luciano Spalletti, Coppa Italia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Spalletti torna a parlare della Coppa Italia: le parole

Proprio riguardo l’ultima sfida di Coppa Italia tra le due compagini ne ha parlato, Luciano Spalletti in conferenza stampa, di seguito le parole del tecnico azzurro:

“Siamo rimasti male per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per certi versi ci serviva far bene per dimostrare quanto è forte Gaetano, quanto è forte Zerbin o Zedadka. Non ho dato tanto spazio a tutti, proseguire in Coppa sarebbe stato importante per dare altre opportunità a chi ha giocato meno degli altri. Abbiamo una rosa che se stanno tutti bene come in questo momento ci si può permettere di giocare una partita in più. A volte fare il viaggio, portare le valigie, diventa una fatica anche mentale. Ci girano anche un po’ le scatole per l’eliminazione, domani c’è da mettere anche questo sul conto che presenteremo”.