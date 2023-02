Report allenamento SSC Napoli: un azzurro assente a Castel Volturno

Si è conclusa da poco la consueta mattinata d’allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno. Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla sfida di campionato di domani sera contro la Cremonese di Davide Ballardini, squadra ospite che ha già giocato al Maradona in questa stagione eliminando a sorpresa la squadra azzurra dalla Coppa Italia.

Allenamento Napoli

Il Napoli ha rilasciato il consueto report d’allenamento evidenziando il lavoro svolto dalla prima squadra in fase di attivazione e torello, quest’ultima si è poi concentrata su una partitella a campo ridotto. Al termine dell’allenamento i calciatori si sono allenati sui calci piazzati.

Ndombele assente a Castel Volturno

Il club azzurro ha infine comunicato l’assenza di Tanguy Ndombele, il centrocampista non ha svolto l’allenamento per motivi familiari. Presente invece Diego Demme, il 4 azzurro ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Probabile formazione Napoli

Per Spalletti non dovrebbero esserci grosse novità nella sfida casalinga con la Cremonese. Di seguito la probabile formazione degli azzurri:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.