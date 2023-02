Niente allenamento per Ndombele: Spalletti svela il motivo dell’assenza in conferenza

Luciano Spalletti, come di consueto, ha presentato la prossima sfida del Napoli in conferenza stampa presso il Konami Training Center di Castelvolturno.

Gli azzurri sfideranno domani, domenica 12 febbraio, la Cremonese alle ore 20.45 dinanzi al proprio pubblico che ancora una volta ha risposto presente: il Maradona va verso il sold-out.

Napoli, Serie A Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sarà una partita fondamentale per i partenopei che dovranno vincere per continuare a rimanere in vetta e mantenere a distanza le avversarie.

Il tecnico toscano per questa prossima importante sfida avrà l’intera rosa a disposizione nonostante nell’ultimo allenamento di rifinitura un giocatore dei partenopei era assente.

Ndombelè non si è allenato, le ultime sul francese

Infatti, stando a quanto riportato dal Napoli sul proprio sito ufficiale, Tanguy Ndombelè non ha preso parte alla seduta di allenamento per motivi familiari.

Tuttavia, in conferenza poi il tecnico del Napoli ha svelato il vero motivo dell’assenza del centrocampista francese che è da pochissimo diventato papà.

Tanguy Ndombele (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dunque, il giocatore domani dovrebbe essere normalmente tra i convocati per il match contro la Cremonese, potrà essere un’arma in più a partite in corso considerando soprattutto le sue doti fisiche.