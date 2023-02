LIVE – Spalletti: “Non abbiamo dimenticato la Coppa Italia, bisogna assolutamente riuscirci”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Cremonese in programma domani sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico ha come sempre commentato il momento degli azzurri e ha raccomandato la massima attenzione in vista della gara di domani.

Conferenza stampa Spalletti

Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

Testa già alla Champions?

“Assolutamente no. Ho troppi motivi per pensare alla partita di domani senza andare a disperdere attenzioni o pensieri che ci serviranno dentro il match con la Cremonese. Non abbiamo ancora dimenticato che la squadra di domani ci ha eliminato dalla Coppa Italia“. “Sappiamo quant sia forte la Cremonese, hanno la capacità di non subire mai il colpo del KO durante le partite. Sanno difendersi, sanno ripartire con le giocate palla a terra e sanno benissimo cercare il lancio lungo con Ciofani, molto bravo a catturare e rendere giocabile qualsiasi pallone. Sappiamo che quella di domani è una partita fondamentale per noi perché come abbiamo detto nella partita precedente quando ci si chiama Napoli ci sono partite assolutamente da vincere”.

Sui tifosi

“Anche il pubblico che viene allo stadio deve sentire questa partita, noi abbiamo bisogno del loro sostegno domani e senza andare a fare previsioni di nessun genere”

Atteggiamento in campo

“Con le squadre che giocano come la Cremonese devi essere una molla, andare subito addosso. Ogni secondo che passa sono metri che ti servono per aprire la squadra avversaria da quel blocco chiuso che utilizzano quando si difendono.

Eliminazione Coppa Italia

“Siamo rimasti male per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per certi versi ci serviva far bene per dimostrare quanto è forte Gaetano, quanto è forte Zerbin o Zedadka. Non ho dato tanto spazio a tutti, proseguire in Coppa sarebbe stato importante per dare altre opportunità a chi ha giocato meno degli altri. Abbiamo una rosa che se stanno tutti bene come in questo momento ci si può permettere di giocare una partita in più. A volte fare il viaggio, portare le valigie, diventa una fatica anche mentale. Ci girano anche un po’ le scatole per l’eliminazione, domani c’è da mettere anche questo sul conto che presenteremo.

“Domani mi aspetto attenzione e voglia di produrre qualità. Qualche gioco nello stretto in più, qualche sforatura maggiore attraverso la loro linea difensiva.

Futuro ancora al Napoli?

“In questo momento il mio contratto è solo un minuscolo dettaglio. Se abbiamo voglia di crearci problemi quest’anno basta parlare del futuro. Facendo questi discorsi ci si crea problemi.

Miglior Spalletti di Sempre?