Allegri a sorpresa sulla sconfitta contro il Napoli: “Siamo stati bravissimi a riuscirci”

La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia, i bianconeri sia dal punto di vista calcistico ma soprattutto da quello dirigenziale hanno subito diversi scossoni.

Il club è in una fase di transizione in particolare in seguito alla sentenza che ha penalizzato la squadra con 15 punti di penalizzazione in classifica e che al momento la vede fuori da tutte le competizioni europee.

Proprio delle ultime vicende sia calcistiche che extra calcistiche ne ha parlato l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Conferenza stampa di Allegri

Infatti, il tencico in occasione della presentazione della sfida contro la Fiorentina, ha effettuato un passaggio riguardo la sentenza ricordando anche la sfida persa contro il Napoli.

Di seguito le sue parole:

“I ragazzi sono stati molto bravi a adattarsi dopo la sentenza e la sconfitta contro il Napoli al Maradona. È umano parlare anche tra di noi, ora abbiamo trovato il giusto equilibrio e ci siamo dati dei piccoli obiettivi per rimanere in corsa e concentrati”.