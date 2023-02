Tifosi della Cremonese pronti a supportare la squadra al Maradona contro il Napoli: c’è il dato sui biglietti venduti

Secondo quanto riportato dall’emittente web locale di Cremona Cuoregrigiorosso.com, i tifosi della Cremonese accorreranno numerosi allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida di domenica sera contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Nonostante la trasferta sia decisamente complessa ed impervia, vista la distanza tra le due città, il tifo grigiorosso vuole far sentire il proprio sostegno a Davide Ballardini e alla propria squadra.

Come riportato da Cuoregrigiorosso.com, infatti, sono stati già venduti circa 288 biglietti per il Settore Ospiti. Il numero può magari far sorridere i tifosi azzurri, che sono abituati a ben altre cifre, anche in trasferta. Non ci si deve dimenticare però che la Cremonese è una squadra che ancora non ha vinto una singola partita in questa Serie A e non è scontato il supporto da parte della tifoseria.

Napoli Cremonese (Getty Images)

Va ovviamente sottolineato l’ovvio, ovvero che il bacino d’utenza della Cremonese è chiaramente lontano anni luce da quello del Napoli. La Cremonese, pur essendo una squadra storica, è rappresentanza di una città “normalissima”, non di certo di una metropoli come è la città all’ombra del Vesuvio.