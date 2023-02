Il Milan torna alla vittoria contro il Torino a San Siro: rossoneri a -15 dal Napoli! (CLASSIFICA)

Dopo una spirale negativa che sembrava infinita, il Milan di Stefano Pioli è tornato alla vittoria. I rossoneri hanno battuto a San Siro 1-0 il Torino di Ivan Juric grazie alla rete di testa di Olivier Giroud.

Il Milan grazie a questa vittoria sale dunque a quota 41 punti in classifica e scavalca momentaneamente Roma e Lazio, assestandosi al terzo posto dietro Napoli ed Inter. I rossoneri sono ora “solo” a -15 punti dagli azzurri in vetta alla classifica. L’obiettivo Scudetto è chiaramente sfumato per i rossoneri, visto che gli uomini di Spalletti corrono senza sosta.

La classifica adesso recita:

Napoli 56 punti in 21 partite

Inter 43 punti in 21 partite

Milan 41 punti in 22 partite

Roma 40 punti in 21 partite

Lazio 39 punti in 21 partite

Atalanta 38 punti in 21 partite

È evidente dunque come, mentre il Napoli stia facendo un campionato a parte, per le altre squadre ci sia una lotta serrata per assicurarsi i tre posti rimanenti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Non è un problema del Napoli e dei suoi tifosi di certo, che vogliono soltanto che gli azzurri continuino a volare per festeggiare un traguardo storico che manca da oltre trent’anni.