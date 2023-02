Daniele De Santis dal carcere: “Penso a Ciro Esposito ogni giorno”. La replica della madre: “Non dica idiozie”

La data del 3 maggio 2014 resterà, tristemente, per sempre scolpita nella mente di tutti i tifosi del Napoli. No, purtroppo non si tratta della vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli contro la Fiorentina, bensì degli scontri che hanno preceduto la partita.

In occasione di quegli scontri aveva perso la vita il giovane tifoso azzurro Ciro Esposito, ferito a morte da un colpo di pistola sparato da Daniele De Santis. Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa Adnkronos ed evidenziate dalla nostra redazione:

Ogni giorno, in cella, penso a Ciro Esposito . Non nego di aver anche desiderato che l’epilogo di questo dramma fosse a parti inverse. Mi pento di essermi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Al posto di Ciro poteva trovarcisi chiunque.

Mi rattrista quanto accaduto sull’A1, tutto quanto sta avvenendo oggi restituisce un’immagine del calcio ben lontana dalla vera essenza di questo sport. Se le persone vivessero la passione calcistica per quello che è, come un momento di sana condivisione agonistica e non considerando la partita solo come una sfida per affermare la propria superiorità rispetto all’avversario, certamente non ci sarebbe bisogno di pensare a certe misure così incisive. Mi rendo conto, tuttavia, che comunque siano necessarie per contenere tutte quelle degenerazioni che non dovrebbero appartenere al mondo calcistico.

Penso soprattutto ai ragazzini appassionati di calcio, mi piacerebbe che la mia vicenda giudiziaria fosse per loro da insegnamento per evitare che tragedie come quella toccata a Ciro Esposito si ripetano.