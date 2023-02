“Bomba a Sanremo”, ordigno trovato nei pressi dell’Ariston: indagano le Forze dell’Ordine!

Come riportato in primis dal quotidiano ligure Il Secolo XIX e come evidenziato poi successivamente dai più importanti quotidiani italiani, è stato trovato a Sanremo un pacco con all’interno una scatola di polvere da sparo, una miccia e dei proiettili.

Il pacco sarebbe stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, ma solo ora la notizia è stata resa nota dagli organi di stampa.

Il pacco era a terra vicino a uno scooter parcheggiato in una via a circa 500 metri dal Teatro Ariston, fuori dalla zona rossa controllata dalle forze dell’ordine.

Secondo le autorità, non ci sarebbero mai stati rischi di esplosione perché al pacco sarebbe mancata una componente per renderlo esplosivo; l’ipotesi è che possa trattarsi dunque di una azione dimostrativa.

A trovare il pacco per strada sarebbe stato un agente di Polizia, già nella giornata di ieri gli artificieri della Polizia hanno prelevato il tutto.



Era stato dato anche l’allarme ai palazzi della via, con l’allerta che era poi stata revocata con la messa in sicurezza della zona, avvenuta intorno alle 17.