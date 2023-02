Luis Alberto: “Con Sarri a volte ci addormentiamo. La Juve non si è evoluta, il Napoli sì”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è stato ospite del giornalista Benny Arroyo su Twitch. Lo spagnolo sembrava destinato a dire addio ai colori biancocelesti ma alla fine è rimasto nella capitale. Nonostante il forte desiderio di ritornare in Spagna, Luis Alberto ha deciso di continuare ad essere alla corte dell’ex Napoli Maurizio Sarri. Proprio dell’allenatore della Lazio e del campionato italiano ha voluto parlare il 10 biancoceleste che senza peli sulla lingua ha criticato la non evoluzione della Serie A.

Di seguito quanto detto in diretta Twitch:

“Qui in Italia un giorno sei un fenomeno e quello dopo sei un brocco. La Serie A non si è evoluta, solo squadre come Napoli, Lazio, Sassuolo e Fiorentina giocano un calcio europeo. Già quello espresso dalla Juventus è un po’ diverso, in Italia molto spesso si gioca con le difese a tre e con la marcatura a uomo”