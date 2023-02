Criscitiello a sorpresa: “De Laurentiis ha commesso un errore!”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare ai microfoni di Radio Goal nella giornata odierna. Il noto giornalista si è soffermato a fare il punto in merito alle dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis negli ultimi giorni.

Di seguito le sue parole:

Il commento sulle parole di De Laurentiis

“Parlare di calciomercato l’8 febbraio è un errore clamoroso. De Laurentiis non sbaglia a parlare ai quotidiani internazionali, ma non può parlare già di mercato, è un errore clamoroso strategico. Il presidente De Laurentiis non deve cadere in nessuna trappola, il mercato per lui non deve esistere. Per quanto mi riguarda ad oggi è inutile parlare di mercato, è un argomento da trattare in estate”

De Laurentiis (Getty Images)

De Laurentiis sulle cessioni in estate

Le parole di Criscitiello facevano con ogni probabilità riferimento ad alcune dichiarazioni del presidente De Laurentiis in merito al futuro di alcuni azzurri protagonisti di questa super stagione.