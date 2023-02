Ciofani, Cremonese: “Ci stiamo preparando per il Napoli, ci piacerebbe fare in Serie A quello che abbiamo fatto in Coppa”

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla trasferta contro il Napoli di domenica sera. Di seguito le dichiarazioni riportate dal quotidiano web locale Cuoregrigiorosso.com ed evidenziate dalla nostra redazione:

Sicuramente i numeri delle partite fin qui giocate dicono che siamo ultimi e in difficoltà. Non possiamo prescindere dalle motivazioni perché giochiamo in Serie A. Quando perdiamo siamo i primi ad essere amareggiati: per esempio dopo la sconfitta con il Lecce volevo mettere la testa sotto la sabbia. Le motivazioni vanno trovate nell’amor proprio e nella professione. Dobbiamo farlo per tutte queste cose, che non sono poche. Dobbiamo continuare a lottare e giocare meglio di come abbiamo fatto con il Lecce.