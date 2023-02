Ultim’ora da Castel Volturno, un azzurro non si è allenato: allarme in vista della Cremonese?

REPORT ALLENAMENTO NAPOLI – Lasciata alle spalle la vittoria di La Spezia, gli uomini di Luciano Spalletti si sono ritrovati quest’oggi al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la prossima sfida in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro la Cremonese.

Partita che il Napoli vorrà portare a casa con il bottino pieno, anche per ‘vendicare’ l’eliminazione in Coppa Italia proprio per mano della squadra di Ballardini.

Intanto, proprio da Castel Volturno arrivano aggiornamenti, alcuni di essi sicuramente non positivi per il tecnico di Certaldo.

News calcio Napoli, oggi l’azzurro non si è allenato: il comunicato del club

A fare il punto della situazione, come di consueto, è la stessa SSC Napoli, che sul suo sito ufficiale scrive:

“Dopo il successo a La Spezia e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi.