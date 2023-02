L’ex Juve Mauro non ha dubbi: “Se a Spalletti avessero detto di questo Napoli, non ci avrebbe creduto!”

L’opinionista Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna di Tuttosport. All’interno dell’intervista uno dei tempi principali è chiaramente il campionato straordinario del Napoli.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

LA SPEZIA, ITALY – FEBRUARY 05: Khvicha Kvaratskhelia of Napoli SSC celebrates after scoring a goal during the Serie A match between Spezia Calcio and SSC Napoli at Stadio Alberto Picco on February 5, 2023 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Se mi aspettavo una stagione così del Napoli? Onestamente così bene no, per un motivo preciso che va ricordato: il Napoli ha perso in un colpo solo Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz, ovvero quattro elementi fondamentali. Di solito se togli quattro pilastri, non riesci subito a ripartire. Invece il Napoli non solo ha resistito, ma è pure migliorato molto, sotto tutti gli aspetti”.

“Ma io credo che nemmeno Spalletti si sarebbe aspettato, a questo punto del campionato, di avere 13 punti di vantaggio in classifica da chi insegue. Certamente le crisi di Juventus e Milan, maturate per motivi diversi, hanno contribuito alla fuga: solo l’Inter cerca di restare in scia, ma è comunque parecchio distante. Detto questo, il Napoli è primo con ampio merito, avendo dimostrato una qualità di gioco da grandissima squadra”.