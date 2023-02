Trasferta a Francoforte a rischio per i tifosi del Napoli: c’entra anche l’Atalanta!

Tra due settimane finalmente il Napoli tornerà in campo in Champions League e lo farà per il match d’andata degli ottavi di finale in trasferta in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha già avvisato i propri tifosi in vista della trasferta che dovranno affrontare a metà marzo all’ombra del Vesuvio, scatenando non poche polemiche per le parole usate.

Come evidenziato dall’edizione odierna di Repubblica però, anche per i supporter azzurri non si tratterà affatto di una trasferta banale ed il motivo è da ricercare nelle “amicizie” che le due tifoserie hanno. Di seguito quanto riportato:

NAPLES, ITALY – OCTOBER 29: Fans of SSC Napoli show their support during the Serie A match between SSC Napoli and US Sassuolo at Stadio Diego Armando Maradona on October 29, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“La trasferta è considerata a forte rischio per l’ordine pubblico per una questione di gemellaggi incrociati: gli ultras dell’Eintracht sono legati agli atalantini, quelli del Napoli all’Hertha Berlino. I rapporti sono molto tesi, si sta lavorando per evitare scontri nelle ore precedenti al match”.

Da monitorare dunque la situazione, con la speranza che non ci sia nulla da raccontare se non una bellissima serata di calcio, che potenzialmente può essere storica per la storia del Napoli.