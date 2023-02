Calciomercato Napoli, addio Kvaratskhelia a fine stagione? C’è la promessa di De Laurentiis

Khvicha Kvaratkshelia è certamente uno dei calciatori del Napoli che più sarà coinvolto da voci di mercato nel corso della prossima finestra estiva, al termine di questa stagione. L’ala georgiana è arrivata in azzurro solo pochi mesi fa, ma la cifra del cartellino pagata da De Laurentiis è praticamente decuplicata.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport però, Aurelio De Laurentiis non è affatto ingolosito dalle possibili offerte, magari dalla Premier, per il talento georgiano. L’idea del patron infatti, già comunicata al giocatore e al suo entourage, è quella di non privarsi di lui.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Ulteriori dettagli vengono inoltre forniti anche dall’edizione odierna di Repubblica, che riporta come non solo gli azzurri non siano intenzionati a cederlo, ma anzi ci sia già in cantiere la proposta per un adeguamento dell’ingaggio.

De Laurentiis infatti ha promesso al giocatore un ritocco dello stipendio che attualmente percepisce di 1,2 milioni di euro, con contestuale rinnovo al termine della stagione. La volontà degli azzurri è chiara, al contrario di quanto dicono alcuni (magari più come augurio che per conoscenza vera e propria): il Napoli non ha alcuna intenzione di vendere Kvaratskhelia in estate.