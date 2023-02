Di Lorenzo, l’agente: “Vuole fare la storia del Napoli e restarci fino a fine carriera!”

Il Napoli che sta viaggiando a ritmi spediti verso la vittoria del terzo scudetto della sua storia ha sicuramente come protagonisti Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

I due talenti azzurri stanno guidando la squadra a suon di gol, ma non bisogna dimenticare capitan Di Lorenzo, leader carismatico all’interno dello spogliatoio.

Il futuro di Di Lorenzo è tinto di azzurro Napoli e a confermarlo ci ha pensato il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto a “Radio CRC” nel corso del programma “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma.

“Di Lorenzo ha espresso il proprio desiderio di restare al Napoli, poi se il club lo vorrà saremo felici di restare. È grato a tutti e vorrebbe stare tutta la sua carriera qui, ma per fare queste cose bisogna essere predisposti in due. Ma le valutazioni verranno fatte con serenità al termine del campionato. Per Di Lorenzo essere il capitano dello scudetto successivo a Maradona vuol dire scrivere pagine di storia indelebili. Un giocatore è più concentrato su questo ad oggi, passano in secondo piano le situazioni contrattuali. L’obiettivo è quello di scrivere la storia, poi il resto sono cose che verranno successivamente”.