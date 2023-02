Fissati i premi Scudetto e Champions League: “De Laurentiis ha svelato le cifre a Di Lorenzo”

La super stagione del Napoli di Spalletti prosegue e vittoria dopo vittoria il sogno Scudetto inizia a materializzarsi sempre più facendo sognare i tifosi del Napoli. Viste le concrete possibilità di vincere il tricolore e di ottenere un piazzamento storico in Champions League, il giornalista Paolo Bargiggia ha rivelato in diretta a 7 Gold, durante la trasmissione “Il Processo” un retroscena riguardante i possibili premi promessi ai calciatori da Aurelio De Laurentiis.

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

Premio Scudetto e Champions League

“Vi do una notizia sul Napoli, l’ho saputo poco fa e lo rivelo in diretta perché è clamorosa. De Laurentiis ha comunicato a Giovanni Di Lorenzo le cifre dei premi per gli azzurri in caso di vittoria dello Scudetto e di raggiungimento della semifinale di Champions League. Il valore dei premi promessi agli azzurri è di cinque milioni di euro, questa è la cifra che riceverebbero per ognuno dei due traguardi, soldi che verrebbero ovviamente divisi per tutti i componenti della rosa azzurra“

Bargiggia ha ribadito quanto comunicato in diretta anche sul suo account Twitter ufficiale: