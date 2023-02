Commisso punge il Napoli: “Buttato fuori dalla Coppa Italia!”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, in merito alla stagione disputatan finora dalla sua squadra e tra i tanti temi afforntati il patron viola si è soffermato anche su un aspetto riguardante Napoli e Milan lanciando un messaggio alle due squadre in questione.

Nonostante gli azzurri siano primi in classifica a +13 dalla seconda Inter, Commisso ha punto la squadra di Spalletti tornando a parlare della Coppa Italia e difendendo la Fiorentina, quest’ultima ancora in corsa per la conquista del trofeo e che affronterà la Cremonese in semifinale.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Napoli e Milan eliminate

Di seguito le dichiarazioni di Commisso:

“Napoli e Milan sono state buttate fuori dalla Coppa Italia, la Fiorentina per il secondo anno di fila è in semifinale: questo non vale nulla?”

Frecciatina dunque agli azzurri ed ai rossoneri che sono stati eliminati a sorpresa agli ottavi di finale rispettivamente da Cremonese e Torino, granata che poi si sono arresi proprio alla Fiorentina di Commisso ai quarti di finale.