Osimhen: “Abbiamo grandi possibilità di vincere lo scudetto”, poi il retroscena sull’episodio prima del match

Termina con una vittoria la trasferta spezzina del Napoli, difatti consegnando agli archivi il primo impegno azzurro del mese di febbraio. Partita gestita alla perfezione dagli uomini di Spalletti, abili nel mantenere ben saldo il pallino del gioco e a non disunirsi d’innanzi alla barriera difensiva proposta dallo Spezia.

SSC Napoli (Getty Images)

Il Napoli è poi bravo a sfruttare gli errori bianconeri in difesa, passando in vantaggio con Kvaratskhelia su rigore e chiudendo la pratica con una doppietta di Osimhen (nata da due errori in disimpegno dello Spezia). A fronte dello 0-3 azzurro, arrivano anche numerose interviste post-partita ai microfoni di Dazn.

Osimhen sullo scudetto e sulla doppietta, le parole a Dazn

Ennesima vittoria messa a referto nonché ennesima prestazione da manuale da parte del Napoli, quest’anno abile ad uscire con i 3 punti in tasca anche da quei campi rivelatisi insidiosi in passato. Arrivano dunque nell’immediato post-partita le dichiarazioni di Victor Osimhen, intervistato ai microfoni di Dazn.

Di seguito quanto dichiarato:

Sulla partita: “Dobbiamo guardare avanti e combattere nelle prossime partite come fatto oggi. Abbiamo giocato un’ottima partita anche nel primo tempo e dobbiamo continuare così“.

Sulla sua prestazione decisiva: “Sono contento di star migliorando così tanto. Credo in me stesso ma soprattutto ringrazio i miei compagni ed il mio allenatore, come sempre fondamentali nel mio percorso. Ovviamente, non è finita qui e punto a migliorarmi giorno dopo giorno“.

Victor Osimhen

Sullo Scudetto: “Abbiamo grandi possibilità di vincere, ma guardiamo avanti e rimaniamo concentrati partita su partita. Poi, a fine campionato tireremo le somme e vedremo“.

Infine, sul particolare episodio pre-partita: “Ho calciato in porta durante il riscaldamento e sfortunatamente ho preso in pieno una tifosa. Senza pensarci, sono subito corso sugli spalti a scusarmi con lei e a sincerarmi delle sue condizioni“.

Mario Reccia