UFFICIALE – Diramata la lista dei convocati per Spezia-Napoli: c’è la decisione per Zielinski, Rrahmani e Lobotka

Domani alle ore 12.30 andrà in scena il match tra Spezia e Napoli, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A.

Sarà una sfida davvero importante per il Napoli, gli azzurri, considerando anche il derby tra le milanesi, devono assolutamente vincere per cercare di allungare ancora di più sulle rivali.

I partenopei affronteranno uno Spezia decimato, ben nove gli assenti per i liguri che però sono in piena corsa per la salvezza e, dunque, faranno di tutto per cercare di mettere in difficoltà il Napoli.

C’era un po’ di apprensione anche tra le fila dei partenopei in quanto tre giocatori, Rrahmani, Lobotka e Zielisnki, avevano svolto durante la settimana un allenamento a parte.

Stanislav Lobotka (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Spezia-Napoli, Spalletti dirama i convocati: i nomi

Tuttavia, ogni dubbio è stato spazzato via: tutti e tre i calciatori sono stati convocati per la sfida di domani; di seguito l’elenco completo.

Portieri: Alex Meret, Pierluigi Gollini, Davide Marfella.

Difensori: Bartosz Bereszynski, Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Minjae Kim, Mario Rui, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Amir Rrahmani, Karim Zedadka.

Centrocampisti: Frank Anguissa, Diego Demme, Elif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombelè, Alessio Zerbin, Piotr Zielinski.

Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia, Hirving Lozano, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone.