Roma, decisione durissima del Giudice Sportivo: squalificato per un mese!

Non è un periodo semplice per la Roma di Josè Mourinho, i giallorossi dopo aver perso contro il Napoli in campionato sono stati eliminati anche in Coppa Italia dalla Cremonese di Ballardini.

Inoltre, la sessione di mercato invernale è stata davvero complicata per la società che ha dovuto gestire il caso Zaniolo, una situazione tutt’altro che facile considerando l’importanza che il giocatore riviste all’interna della rosa di Mourinho.

Pessime notizie in casa Roma: squalifica di un mese

In queste ore è arrivata un’altra pessima notizia, il secondo allenatore Salvatore Foti è stato squalificato per un mese in seguito al cartellino rosso rimediato nell’ultima sfida di Coppa Italia contro la Cremonese.

José Mourinho, Roma (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Di seguito la spiegazione del giudice:

“Al momento dell’espulsione avrebbe proferito alcune espressioni blasfeme all’uscita dal campo. Dopo il gol della Cremonese ha rivolto frasi minacciose ad un dirigente della squadra avversaria. Al termine della gara si sarebbe posizionato fuori lo spogliatoio dell’arbitro per rivolgergli espressioni offensive con tono minaccioso”.

Dunque, il vice di Mourinho sarà squalificato fino al 28 febbraio saltando così ben sei partite.