Spezia-Napoli a rischio per tre azzurri? Arriva la notizia ufficiale da Castel Volturno

A due giorni dalla sfida di campionato tra Spezia e Napoli, gli azzurri di Luciano Spalletti preparano la partita in programma domenica alle ore 12:30 e valida per la 21ª giornata di Serie A. Gara importantissima per gli azzurri che potrebbero mandare un forte segnale a Milan e Inter che saranno invece impegnate nel derby domenica sera.

Condizioni Zielinski, Rrahmani e Lobotka

Nella giornata di ieri era arrivata una notizia che aveva leggermente preoccupato l’ambiente Napoli, ovvero l’allenamento a parte di Zielinski, Rrhamani e Lobotka, tre pedine fondamentali dell’undici di Spalletti. Stando al comunicato del Napoli, arrivato al termine dell’allenamento odierno, l’allarme è definitivamente rientrato e nella sfida con lo Spezia saranno tutti a disposizione del tecnico toscano.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il report allenamento

Di seguito il programma svolto dal Napoli nella giornata odierna a Castel Volturno: