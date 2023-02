L’Equipe non ha dubbi sul Napoli: “La domanda non è più se vincerà lo Scudetto, ma con quanto distacco”

Il noto quotidiano francese L’Equipe non ha molti dubbi sul Napoli che in questa stagione sotto il comando di Luciano Spalletti sta scrivendo la storia.

Il quotidiano d’Oltralpe infatti, all’interno di un focus sulle squadre che possono qualificarsi per la prossima Champions League, ha speso le seguenti parole sulla squadra partonopea:

NAPLES, ITALY – JANUARY 29: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring the 1-0 goal during the Serie A match between SSC Napoli and AS Roma at Stadio Diego Armando Maradona on January 29, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“La domanda non è più se vincerà lo Scudetto, ma con quanti punti di distacco lo farà”.

Il quotidiano francese dunque, come è normale che sia, non conosce la scaramanzia tipica di Napoli e dei napoletani. Parole chiarissime e che sembrano assurde se si ripensa a qualche mese fa, in cui la squadra sembrava un cantiere aperto e le critiche si sprecavano.

La fantomatica “A16” (autostrada che collega Napoli a Bari) tanto invocata dai tifosi, sembra ormai lontanissima, con i tifosi e la società che sono ormai un tutt’uno all’inseguimento di un sogno che potrebbe realizzarsi dopo oltre trenta anni.