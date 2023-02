Zerbin fuori dalla lista Champions League: il motivo riguarda Zanoli

Il Napoli ha presentato la lista ufficiale dei convocati per i prossimi impegni di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo per gli ottavi di finale il 21 febbraio al Deutsche Bank Park e il 15 marzo tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona.

FOTO: Getty Images, Napoli

Lista Champions League: fuori Demme e Zerbin

L’allenatore del Napoli, nell’elenco presentato questa sera, ha dovuto inevitabilmente escludere due azzurri. Si tratta di Diego Demme ed Alessio Zerbin, che hanno fatto spazio al nuovo acquisto in difesa Bereszynski.

FOTO: Getty Images, Zerbin

Il Napoli partirà con un giocatore in meno considerando la cessione di Zanoli alla Sampdoria. Il giovane terzino, cresciuto nel vivaio del club partenopeo, è un prodotto del settore giovanile azzurro ed in quanto tale era convocabile per il regolamento della UEFA.

Il motivo dell’esclusione di Zerbin

La regola della UEFA, infatti, sancisce che possono essere convocati “giocatori formati nella federazione e di proprietà di un altro club della stessa federazione per tre anni tra i 15 e i 21 anni d’età“. Alessio Zerbin ha giocato nella Primavera del Napoli solo per la stagione 2017-18 e quindi non è considerabile come un prodotto del vivaio azzurro.