Spezia-Napoli, il lavoro di Gotti in vista di domenica: il report

Dopo aver sconfitto la Roma tra le mura dello Stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri di Luciano Spalletti si preparano ad affrontare lo Spezia in trasferta. Il match di andata contro la formazione allenata da Luca Gotti terminò 1-0, sbloccato dall’intuizione vincente di Giacomo Raspadori allo scadere del tempo regolamentare di gioco.

In vista della sfida contro il Napoli, la squadra ligure si è allenata questa mattina concentrandosi prevalentemente sugli aspetti tecnico-tattici. Questo è quanto comunicato dal club tramite il report dell’allenamento rilasciato sul sito ufficiale.

Di seguito quanto scritto nel comunicato:

“Nuova seduta per i ragazzi di mister Gotti che questa mattina sono tornati ad allenarsi sui terreni del “Comunale” di Follo.



Allenamento prevalentemente tecnico-tattico, cominciato con un’attivazione muscolare e proseguito con esercitazioni tecniche, possessi palla, torelli e concluso con partitelle a ranghi contrapposti.



Per domani, in programma una nuova seduta mattutina“.