Kiwior, parla l’agente: il retroscena di mercato legato al Napoli!

È giunta al suo termine anche la sessione invernale di calciomercato, nel corso della quale il Napoli non ha adoperato particolari stravolgimenti alla rosa. La formazioni costruita da Cristiano Giuntoli nel corso del mercato estivo, infatti, primeggia nel campionato di Serie A e si prepara ad affrontare gli ottavi di Champions League.

Nonostante ciò, però, il ds del club partenopeo ha continuato a guardarsi intorno per individuare profili validi da inserire a fine stagione. Nel corso di un’intervista rilasciata a TV Play, Sasha Baranov, agente di Jakub Kiwior, ha parlato di un interesse del Napoli nei confronti del calciatore polacco, ad oggi con l’Arsenal.

Di seguito le parole dell’agente:

“In Italia tutte le società importanti tranne l’Inter hanno avanzato il loro interesse, Napoli, Milan e Juventus. Il Napoli per la situazione che vive in questo momento non aveva bisogno però di cambiare la squadra a gennaio, volevano portare il discorso all’estate. La Juventus sapete cosa sia successo e il Milan ha atteso, poi sapete cosa succede quando arrivano le squadre di Premier“.