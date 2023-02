Retroscena a sorpresa di Gollini sul Napoli: “È successo in estate, c’entra Navas”

Il neo portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, ha rilaciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli.

L’ex Fiorentina e Tottenham, oltre a soffermarsi sull’impatto più che positivo con lo spogliatoio azzurro, ha avuto modo di svelare un retroscena di mercato risalente appena alla scorsa estate.

Ultime notizie Napoli, Gollini allo scoperto sul retroscena di mercato

Nella fattispecie, segue quanto dichiarato dall’estremo difensore azzurro:

“Ho accettato con entusiasmo. in pochi sanno che c’è stato un avvicinamento in estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni. La Fiorentina era pronto per il passaggio, mentre il Napoli aveva anche la situazione di Navas in ballo. Questa è una piazza che mi piace da sempre per l’amore che ha per il calcio e per i propri giocatori”.

Gollini Napoli (Getty Images)

Un passaggio, dunque, soltanto sfiorato in maglia azzurra per Pierluigi Gollini, pronto a mettersi a servizio del collettivo in vista di un’annata potenzialmente storica per la storia del club partenopeo.