Novità da La Spezia, in due si allenano a parte: a rischio contro il Napoli?

SPEZIA NAPOLI – Continua il programma di avvicinamento del Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro lo Spezia, in programma per domenica alle ore 12:30 allo stadio Armando Picco.

Così come la squadra di Luciano Spalletti si sta preparando in questi giorni al centro sportivo di Castel Volturno, anche la squadra ligure prepara quello che alla vigilia sembra essere un Everest da scalare.

Verso Spezia-Napoli, le ultime in casa bianconera

Di seguito, il report dell’allenamento odierno in casa Spezia apparso sul sito ufficiale del club ligure:

“Nuova giornata di lavoro per le Aquile di mister Gotti, che nella mattinata si sono ritrovate sui terreni del “Comunale” di Follo per continuare a preparare la sfida casalinga contro il Napoli, in programma domenica prossima alle 12:30.

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

In una seduta tecnico-tattica, cominciata con un’attivazione muscolare sul campo e proseguita con partitelle a tema ed esercizi in conduzione palla. Differenziato per Ekdal e Nzola, terapie per Zoet, Kovalenko, Bastoni, Zurkowski e Moutinho.

Per domani è in programma una nuova seduta mattutina”.