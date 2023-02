Spezia rivoluzionato dal mercato: tutti i nuovi che sfideranno il Napoli

Domenica alle 12:30 il Napoli sfiderà lo Spezia allo stadio Alberto Picco per continuare la sua leggendaria corsa in Serie A.

Gli uomini di Spalletti si troveranno a sfidare una delle squadre che più è stata attiva sul mercato, almeno per quanto riguarda gli standard di questo calciomercato invernale italiano.

Napoli’s Italian head coach Luciano Spalletti looks on prior to the Italian Serie A football match between SSC Napoli vs Spezia Calcio at Diego Armando Maradona Stadium in Naples on September 10, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Luca Gotti infatti non avrà più a disposizione Jakub Kiwior, volato all‘Arsenal per 25 milioni di euro, ma potrà consolarsi con diversi acquisti.

Dal difensore Wisniewski, arrivato dal Venezia, fino all’attaccante Shomurodov, arrivato dalla Roma, oltre a Cipot, Moutinho ed Esposito che pure sono nuovi acquisti ma hanno già messo piede in campo con la maglia dei liguri.

Un altro innesto di assoluto livello sarebbe quello di Zurkowski, ma il centrocampista ex Fiorentina ed Empoli è fermo ai box per infortunio.

Non è da sottovalutare dunque l’impegno, come del resto ogni partita di campionato, perchè può rappresentare una vetrina importante per i nuovi acquisti e trasformarsi in una partita trappola per gli uomini di Luciano Spalletti.