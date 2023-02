Regalo speciale per Simeone, il quadro da pelle d’oca per il Cholito – FOTO

SIMEONE – Momento d’oro per l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, autore del gol vittoria nell’ultimo match contro la Roma. Il Cholito si sta ormai abituando a segnare gol pesanti, soprattutto da subentrato, che ne fanni di lui una vera e propria risorsa a cui Luciano Spalletti può attingere per cercare di sparigliare le carte in tavola.

Tutti gol che, inevitabilmente, lo mettono sempre più nel cuore dei tifosi del Napoli, oltre che a incoronarlo come uno dei migliori bomber per quanto concerne il rapporto tra gol fatti/minuti giocati.

Simeone, quadro da brividi per il Cholito: avete visto?

Regalo speciale per Cholito Simeone, che in queste ore ha ricevuto un dipinto speciale dall’artista Juan Pablo Gimenez, che ha pubblicato su Instagram lo scatto.

“Tutti i vicini dei quartieri spagnoli ringraziano Gio Simeone per il cuore che mettere in ogni partita”, ha scritto Gimenez.

Pronta la replica dell’argentino, che ha risposto: “Sei un genio! Grazie mille per il quadro”.

Di seguito, la foto del quadro: