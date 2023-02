L’ex obiettivo del Napoli Ounahi brilla subito: gol da paura in Nantes-Marsiglia – VIDEO

OUNAHI – Azzedine Ounahi non perde tempo e si impone subito, all’esordio, con la maglia del Marsiglia. Il centrocampista marocchino, a lungo seguito anche dal Napoli, si è reso protagonista di un gol incredibile in occasione della sfida contro il Nantes.

Rete al 90′ per il centrocampista rivelazione del Mondiale in Qatar, che ha messo in mostra subito la sua eleganza e le sue doti tecniche: una serie di dribbling ubriacanti a discapito del difensore avversario e il tiro che beffa l’estremo difensore, e che mette in cassaforte i tre punti per l’OM.

Ounahi subito protagonista: cresce il rimpianto per il Napoli

Esordio che sicuramente accresce i rimpianti in casa Napoli, che a lungo hanno sperato di poter mettere le mani su Ounahi.

Nelle scorse ore, è stato lo stesso Ounahi a spiegare la sua scelta con queste parole:

“Sappiamo tutti che molti club erano interessati a me, in Italia ed in Inghilterra, ma alla fine ho scelto il Marsiglia. Ho preso questa decisione perchè la città mi ricorda casa mia, ritroverò un po’ di Marocco qui. La società ha avuto fiducia in me, ora dovrò ripagarla e mostrare le mie qualità alla squadra e ai tifosi”.

