Inter, Inzaghi dice addio allo Scudetto? “Complimenti al Napoli”

Questa sera è andato in scena il match tra Inter e Atalanta, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Ad avere la meglio è stata la formazione di Simone Inzaghi che, grazie ad un gol di Darmian, strappa il pass per la semifinale.

L’Inter al momento sembra essere la vera rivale del Napoli che viaggia a ritmi altissimi e, soprattutto, con un vantaggio di ben tredici punti sui nerazzurri.

Domenica 5 febbraio alle ore 20.45 si giocherà in quel di San Siro il derby tra Milan ed Inter, una sfida davvero importante per entrambe le compagini ma anche per la corsa scudetto.

Inter, Coppa Italia (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Da un lato c’è l’Inter che vuole continuare la propria rincorsa al Napoli, dall’altro c’è il Milan in netta difficoltà, la squadra di Pioli deve dare risposte importanti per non sprofondare in classifica.

Spettatore non pagante di questa sfida è sicuramente il Napoli di Luciano Spalletti che invece sfiderà lo Spezia in trasferta, gli azzurri guarderanno con particolare interessa la sfida di Milano perché può essere davvero importante ai fini della classifica.

“In altri campionati potevamo giocarsi lo scudetto”: le parole di Inzaghi

In particolare, nella conferenza post-partita, il tecnico dell’Inter ha parlato proprio del Napoli e della corsa scudetto, queste le sue parole:

“In campionato siamo in ritardo come tutte le altre, abbiamo commesso qualche errore. Ma senza un Napoli così… Vedo anche gli altri campionati: il Bayern abbiamo visto che squadra è e ha un punteggio basso. In qualsiasi altro campionato con 40 punti dopo 20 partite saremmo lì a giocarci lo scudetto. Bisogna solo fare i complimenti al percorso fatto finora dal Napoli“.