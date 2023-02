L’ex Napoli non trova pace, costretto a scendere di categoria: la nuova squadra

Il nome di Axel Tuanzebe di sicuro vi dirà qualcosa, anche se a Napoli ha fatto tutto tranne che lasciare il segno.

Il difensore centrale inglese, di origini congolesi, lo scorso anno è stato in prestito a Napoli per 6 mesi, vedendo il campo in poche sparute occasioni.

Bene, dopo essere rientrato alla casa base, il Manchester United, il difensore ha ancora una volta cambiato maglia.

NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Axel Tuanzebe of SSC Napoli and Dusan Vlahovic of ACF Fiorentina battle for the ball during the Coppa Italia match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Stavolta non si tratta di un trasferimento all’estero, perchè Tuanzebe è rimasto in Inghilterra, ma è stato “costretto” a scendere di categoria.

Nel corso di questo mercato invernale il difensore classe 1997 si è infatti accasato, ancora una volta in prestito secco, allo Stoke City, società che milita in Championship, l’equivalente inglese della nostra Serie B.

Dunque la parabola di Axel Tuanzebe non sembra, almeno per il momento, destinata a far rimpiangere il suo addio al Napoli.