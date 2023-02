Sorpresa Cremonese, dopo il Napoli eliminata anche la Roma!

La Cremonese è la vera e propria sorpresa di questa Coppa Italia. La squadra di Davide Ballardini aveva già eliminato il Napoli di Luciano Spalletti, uscito agli ottavi di finale dopo la lotteria di rigori.

I grigiorossi si ripetono anche questa volta, anche se bastano i 90 minuti regolamentari per mandare a casa la Roma di José Mourinho, fresca di sconfitta anche in campionato per mano proprio del Napoli.

Coppa Italia, seminifinale storica per la Cremonese. Delusione in casa Roma

A decidere la sfida è la rete di Dessers che, con l’autorete del romanista Celik, condannano i giallorossi all’amara eliminazione. A nulla è servito in gol di Andrea Belotti nel recupero, che ha fissato il risultato finale su un sorprendente 2-1 che premia la Cremonese, che dopo 36 anni torna in semifinale di Coppa Italia.

Delusione in casa Roma, dove è apparsa una squadra spuntata e con poca pericolosità in attacco.

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

L’avversaria prossima dei grigiorossi sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.