Cremonese in semifinale di Coppa Italia, l’ultima volta il Napoli vinse lo Scudetto!

La Cremonese è la vera e propria sorpresa di questa Coppa Italia. La squadra di Davide Ballardini aveva già eliminato il Napoli di Luciano Spalletti, uscito agli ottavi di finale dopo la lotteria di rigori.

I grigiorossi si ripetono anche questa volta, anche se bastano i 90 minuti regolamentari per mandare a casa la Roma di José Mourinho, fresca di sconfitta anche in campionato per mano proprio del Napoli.

“A Napoli meritavamo un risultato completamente diverso, per questo potevo dire che ero orgoglioso. Oggi non posso dire questo”, ha ribadito nel post partita il portoghese.

Coppa Italia, Cremonese in semifinale: l’ultima volta fu nell’86-87

Un risultato storico che regala al Napoli quella che può essere un’altra incredibile coincidenza: l’ultima volta che la Cremonese ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia, infatti, è stata nella stagione 1986-87, anno del primo Scudetto della storia del Napoli.

Che sia un ulteriore segnale di buon auspicio? Al momento, non è dato sapersi ma è chiaro che in ogni caso si tratta di un dato che rischia di diventare potenzialmente una coincidenza.