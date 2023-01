Calciomercato, la crisi investe la Serie A: tutte le operazioni delle big

Si è da poco conclusa la sessione invernale di calciomercato, tutte le società hanno cercato di muoversi per cercare di rinforzare le proprie rose al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

È stata una finestra di calciomercato davvero difficile, la crisi economica che sta colpendo il calcio italiano si è fatta sentire, nessuno ha potuto investire in maniera netta e decisa se non attraverso operazioni di mercato in prestito o con diritto di riscatto.

Serie A, i colpi di scena della sessione invernale

Tuttavia, i colpi di scena non sono mancati: è stata la sessione della telenovela Zaniolo conclusasi nel peggiore dei modi sia per il giocatore che per la società. Dopo aver prima rifiutato e poi accettato la proposta del Bournemouth, il giocatore è rimasto fuori rosa ed ora la società capitolina rischia che il valore di mercato dell’attaccante possa drasticamente diminuire.

Nicolo Zaniolo, Roma, Serie A (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

L’Inter ha perso a parametro zero il suo miglior difensore e anche capitano in più di qualche occasione in questa stagione: Milan Skriniar ha firmato con il Paris Saint Germain e a partire dal 1° luglio 2023 diventerà un nuovo calciatore del club parigino.

Acquisti e cessioni delle big di Serie A

Tra le big, le società più attive sono state il Napoli e la Roma: gli azzurri hanno ceduto Sirigu alla Fiorentina e preso in prestito Gollini dall’Atalanta e poi, hanno messo a segno uno scambio con la Sampdoria: Zanoli in maglia blucerchiata e Bereszynski in maglia partenopea.

Bereszynski, Napoli (Getty Images)

Tra le file dei giallorossi, invece, sono partiti Villar, Shomurodov e Viña e sono arrivati Solbakken, attaccante seguito anche dal Napoli, e il difensore Diego Llorente.

È stato un mercato invece molto deludente per le milanesi: il Milan ha acquistato solo il portiere classe 1998 Vásquez, non ancora pronto stando a quanto detto da Pioli, mentre l’Inter si è mossa solo in uscita con Radu all’Auxerre e Carboni al Monza.

Sessione di mercato tutt’altro che semplice anche per la Juventus, i bianconeri stanno vivendo una fase davvero complicata della loro storia e ciò influisce in maniera importante anche sul mercato, infatti, c’è stato solo un movimento in uscita: la cessione di Mckennie al Leeds United.

Tra le cosiddette sette sorelle del campionato c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri che ha messo a segno, nelle ultime ore disponibili di calciomercato, il colpo Luca Pellegrini che, dunque, saluta l’Eintracht Francoforte, prossima avversaria del Napoli in Champions League, per fare il suo ritorno nel campionato italiano alla corte di Sarri.

Infine, l’Atalanta non ha effettuato nessun colpo in entrata: ha ceduto Malinovskyi al Marsiglia e poi, in prestito, Gollini, Zortea e Piccoli rispettivamente a Napoli, Sassuolo ed Empoli.

Il mercato invernale della Serie A è stato davvero molto difficile, con la speranza che ci possa essere una ripresa imminente adesso sarà il campo a dare i verdetti definitivi in vista di questa seconda decisiva parte di stagione.