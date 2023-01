Eintracht Francoforte, tripla mossa di calciomercato in vista del Napoli

Il calciomercato invernale è terminato da poche ore, tutte le società hanno messo a segno gli ultimi colpi di mercato con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici rose sempre più competitive per questa seconda parte di stagione.

Uno degli appuntamenti più importanti di questa seconda metà di stagione è senza dubbio la Champions League, una competizione davvero affascinante che ogni anno regala sempre tante emozioni.

Napoli, Champions League (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Quest’anno il Napoli, dopo aver disputato un grandissimo girone qualificandosi come testa di serie, ha pescato per gli ottavi di finale i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Eintracht Francoforte: tutte le ooperazioni

Parliamo di una società davvero forte che lo scorso anno ha conquistato l’Europa League e che in Bundesliga è da molti anni una delle società più importanti e ben strutturate.

È stato tempo di calciomercato anche perla prossima avversaria europea degli azzurri: i tedeschi non hanno messo a segno grandi colpi di mercato ma, come il Napoli, si sono mossi in maniera intelligente ritoccando la squadra dove necessario.

Infatti, in entrata hanno acquistato solo il terzino sinistro Philipp Max in prestito dal Psv mentre in uscita hanno ceduto, sempre in prestito, Luca Pellegrini alla Lazio e Jérôme Onguéné al Salisburgo.