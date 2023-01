Napoli-Cremonese, biglietti in vendita: svelati prezzi e data

Il Napoli continua la sua meravigliosa stagione a suon di vittorie e prestazioni convincenti. Gli uomini di Spalletti hanno superato anche la prova Roma. Ora si apprestano a giocare contro lo Spezia, fuori casa, per tornare al Maradona 12 febbraio: data in cui si giocherà Napoli-Cremonese.

Proprio in merito alla partita che si giocherà in campo sono uscite le novità sul sito ufficiale del club: è stata ufficializzata la data da cui sarà disponibile acquistare i biglietti, con i conseguenti prezzi.

FOTO GETTY – Napoli Stadio Maradona

Biglietti Napoli-Cremonese

Il comunicato ufficiale della società azzurra che riguarda i prezzi dei biglietti per Napoli-Cremonese:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita“.

Quando escono i biglietti per Napoli-Cremonese

Inoltre, è stata resa disponibile la data in cui sarà possibile acquistare i biglietti:

“I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Cremonese, che si disputerà il 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di martedì 31 gennaio 2023″.