Jorginho pronto a lasciare il Chelsea: si può chiudere a breve

Il mercato invernale sta ormai giungendo al termine e con la sua fine vicinissima ci sono anche gli ultimi colpi. Mentre il Napoli non è dovuta intervenire direttamente per ritoccare la squadra, visto l’ottimo rendimento di tutti, diverse squadre si sono messe in moto.

Chi ha sfruttato maggiormente questa finestra è la Premier League, il campionato più ricco. Diversi club ne hanno approfittato per mettere a segno veri e propri colpi e non solo piccoli arrangiamenti alle rose.

Al centro delle voci di mercato sicuramente il Chelsea, che ha fatto parlare di sé fin dall’inizio con l’acquisto di Mudryk, Badiashile o il prestito di Joao Felix. Ma i Blues non hanno intenzione di fermarsi qui e vorrebbero acquistare anche il cartellino di Moises Caicedo del Brighton.

FOTO GETTY – Jorginho Chelsea Calciomercato

Jorginho addio Chelsea? Può partire

Nonostante gli forzi economici del Chelsea per tentare il colpo il club in cui allena De Zerbi non vuole cedere e vorrebbe ricavare più soldi con la vendita dell’ecuadoriano. Così i Blues potrebbero decidere di sacrificare una pedina per arrivare al centrocampista talentuoso: Jorginho potrebbe essere una di queste.

Notizia evidenziata anche da Fabrizio Romano che sottolinea l’apertura del club inglese alla vendita anticipata del centrocampista brasiliano naturalizzato italiano.

L’interesse dell’Arsenal per Jorginho

Di seguito quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato:

“L’Arsenal avvicina il Chelsea per Jorginho: ora è un’opzione nel caso in cui l’affare di Moises Caicedo non vada a buon fine con il Brighton ancora riluttante a vendere.

Chelsea, disponibile a vendere Jorginho in questo momento ma chiederà una cifra importante per lasciarlo partire 6 mesi prima della scadenza del contratto — Arteta ha capito di essere un ‘grande fan’.

Chelsea, sempre più fiducioso di concludere nelle prossime ore l’affare Enzo Fernández con il Benfica”.