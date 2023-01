Cassano pazzo di un azzurro: “Può giocare in tutte le squadre del mondo, mai visto uno così in Italia”

Durante il solito appuntamento della Bobo Tv, Cassano ha espresso grande stima e grandi complimenti per il Napoli di Luciano Spalletti. Con un gioco spettacolare l’allenatore toscano ha riportato entusiasmo nell’ambiente.

La chiave della grande stagione azzurra è anche il mercato: i colpi fatti dalla società negli ultimi anni, finalizzati a svecchiare e diminuire il monte ingaggi, sono serviti a dare nuova linfa vitale alla squadra e a concedere forze fresche per l’idea di gioco di Spalletti.

FOTO GETTY – Napoli Serie A

L’elogio di Cassano al Napoli

Dei diversi acquisti sicuramente ha brillato maggiormente lo slovacco Lobotka, che ha subìto una crescita esponenziale diventando il perno fondamentale del centrocampo e l’anima del Napoli. Cassano ne ha sottolineato l’importanza durante il programma di Bobo Vieri:

Il Napoli ieri ha dimostrato a tutti che Spalletti è un allenatore di un altro livello. Se sull’1-1 togli Osimhen e Kvara e ti fa quasi gol Raspadori e poi decide Simeone, sei un grande. È orientato al futuro, ora ha trovato nuove soluzioni con palla ad Osimhen con squadra che si allunga andando a giocare dall’altra parte”.

Cassano pazzo di Lobotka

“Ieri però mi sono convinto ancora di più di una cosa: senza Kvara hanno vinto sempre, senza Osimhen hanno vinto sempre, ma Lobotka è l’unico insostituibile, è il faro dell’allenatore. Sa intercettare la palla, sa contrastare, ti da quantità e qualità, quando può entra con la palla.

FOTO GETTY – Lobotka Napoli Campionato

Senza Lobotka il Napoli è diverso, perché li in mezzo chiunque è diverso da lui. Può giocare benissimo in tutte le squadre del mondo, è stratosferico. Non ho mai visto in Italia un giocatore del genere. Quando è marcato è come se non lo fosse. Ieri ho visto che il Napoli è una squadra fenomenale, ma due sono gli insostituibili: Spalletti e Lobotka.

Differenze con Pizarro? L’unica cosa che vedo di uguale è l’altezza. Il cileno era per Spalletti quello che è ora Lobotka, ma sono diversi. Pizarro era un giocatore che sembrava far giocar bene la squadra ma giocava molto su se stesso, a volte rallentava l’azione, poche volte giocava avanti, difendeva meno di Lobotka. Lo slovacco quando ha palla prende ed entra con il suo passo brevilineo, fa la scelta. Fa giocare bene la squadra, mi convince di più di Pizarro“.