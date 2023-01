“Occhio Napoli, è un bambino viziato”: il dirigente avverte gli azzurri sull’ipotesi di mercato

Nella giornata di ieri è arrivato anche l’annuncio in conferenza del tecnico della Roma, José Mourinho: Nicolò Zaniolo non farà parte della trasferta di Napoli, dove questa sera andrà in scena il big match tra le due compagini.

Com’è ormai ben noto, il numero 22 giallorosso è ormai un separato in casa, in attesa di capire se l’addio potrà consumarsi entro questa sessione di mercato, con il Milan fortemente interessato alla vicenda.

Negli scorsi mesi, il suo nome è finito anche nel mirino del Napoli, con i rumors che poi sono andati a scemare nel corso delle setimane.

Zaniolo Napoli? Lo Monaco non ha dubbi

A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo Show il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco. Di seguito, quanto evidenziato:

“Dybala è un calciatore di assoluto livello, un elemento già forte che aumenta il valore di una squadra di base fortissima come la Roma. Contro il Napoli può essere la sua partita, ma con gli azzurri è difficile. Zaniolo ideale per il post-Lozano? No, assolutamente. È un bambino viziato, stiamo assistendo ad un altro caso Balotelli. Il problema del calcio moderno è che inculca certi valori ai ragazzi già da giovanissimi, e mezzi giocatorini subito vogliono diventare campioni strapagati. Ormai ci sono troppi lussi, sono privilegiati: dagli alberghi a cinque stelle, sino agli stipendi… Poi Zaniolo mi sembra uno più interessato all’estetica che alla concretezza, più all’estemporaneità del calcio che le cose importanti.

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

“La forza del Napoli sta nel non avere bimbi viziati in questa rosa, anzi sono sicuro che li rigetterebbe. Se facciamo il paragone con l’animalone che piace a me, quel Kvaratskhelia è un’altra categoria. Parliamo di un calciatore che non ha paragoni rispetto a Zaniolo, che resta un bambino viziato. Napoli-Roma? Sarà una gara difficile, ma vincere significherebbe aumentare ulteriormente il divario. Certo, se guardiamo le altre, soltanto il Napoli può decidere il proprio destino, è la favorita numero uno”.