Kvaratskhelia in campo con la Roma: Spalletti prepara la mossa a sorpresa

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, nella sfida di questa sera tra Napoli e Roma, Luciano Spalletti potrebbe schierare a sorpresa un calciatore che sta facendo molto bene ma che nelle gerarchie è sempre partito dietro l’undici dei titolarissimi.

Kvaratskhelia torna con la Roma

La mossa a sorpresa riguarda l’attacco del Napoli. Oltre alla notizia del ritorno dal primo minuto di Kvaratskhelia, la vera sorpresa può riguardare Lozano e Politano, entrambi infatti potrebbero partire dalla panchina per la gara contro i giallorossi.

Al posto dei due esterni, in questo momento sembra partire avanti Eljif Elmas, il macedone sta facendo benissimo e in quel ruolo ha già brillato nella goleada rifilata alla Juventus. Nessun dubbio invece per la prima punta che sarà inevitabilmente l’uomo che ha deciso la gara d’andata, Victor Osimhen!

(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Probabili formazioni Napoli-Roma

Questi i due probabili undici di Napoli e Roma per la gara di stasera al Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham