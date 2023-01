Capello esalta Spalletti: “È un comandante. Avete visto cos’ha fatto con un giocatore?”

Se il Napoli ottiene questi risultati è perché, alla guida della squadra, ha un comandante vero e proprio che porta il nome di Luciano Spalletti.

Parola dello storico allenatore italiano, ex Roma tra le altre, Fabio Capello. Ne ha parlato in un’intervista, concessa ai microfoni de La Repubblica, elogiando l’operato di Luciano Spalletti. Parole di stima profonda per l’allenatore che sta portando il Napoli in vetta al calcio italiano e che ha ottenuto, fino a questo momento, la bellezza di 50 punti su 57 a disposizione in Serie A.

Questa sera è Spalletti vs Mourinho in Napoli-Roma e del mister toscano ne parla così Fabio Capello. Queste che seguono, le sue parole.

(Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Capello su Spalletti: “Avete visto cos’ha fatto con Lobotka?”

L’ex Roma ha parlato a proposito della sfida di questa sera, tra Napoli-Roma. Fabio Capello ha elogiato il tecnico della capolista Napoli, Luciano Spalletti: “Il Napoli continuerà a fare bene perché c’è un comandante come Spalletti che guida perfettamente la sua squadra. Io non vedo problemi per gli azzurri. Il gruppo è convinto delle sue qualità, avete visto cos’è successo con Lobotka? Era un giocatore misterioso quando è arrivato al Napoli, non veniva preso in considerazione. Con Spalletti ha mostrato tutte le sue doti di regista e ora è uno di quei giocatori intoccabili”.