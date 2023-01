LIVE – Conferenza Spalletti: “Deve accadere fino alla fine! Cosa dico alla squadra dopo il girone d’andata? Bravi!”

Siamo alla vigilia di una sfida importante, gli azzurri ospiteranno la Roma di Josè Mourinho domenica 29 gennaio alle ore 20.45, il match sarà valevole per la prima giornata del girone di ritorno.

Entrambe le squadre stanno vivendo un buon periodo e, dunque, si prospetta una partita avvincente: le due compagini vogliono cercare di ottenere i tre punti per continuare questa striscia positiva di vittorie.

Come di consueto, nella conferenza stampa alla vigilia del match, Luciano Spalletti, ex allenatore dei giallorossi, ha presentato così la sfida di domani.

Di seguito le sue parole:

Sulla sfida di domani: “Qualsiasi partita diventa difficile, questa qualcosa di più probabilmente per quanto riguarda quel discorso sul condominio fatto tempo fa. È uno scontro diretto, sarà una partita tosta, i tre punti sono sempre un bottino da portare a casa”.

Che Napoli si aspetta: “Il Napoli è un ciclista che sa di doversi confrontare con ciclisti altrettanto forti se non più forti, deve imparare a star ritto sui pedali, mai seduto. C’è da pedalare forte fino alla fine”.

Sul girone di ritorno: “Bisogna dire bravi ai calciatori perchè hanno vinto l’ultima partita a Salerno in una situazione non facile, è sempre un derby. Abbiamo visto le difficoltà del match contro i campani, bisogna dire bravi ai ragazzi. Il nostro comportamento deve essere sempre fatto di grandi partite, comportamenti umili, di attenzione a fare un passo alla volta, concentrandoci su quella che è l’attenzione facendo questo passo, attenti a dove si mette il piede. Bisogna togliere il fascino della meta senza andare a guardare troppo distante dalla realtà immediata. Si deve mantenere quella professionalità negli allenamenti”.

Sulla Roma: “Hanno grandi calciatori con un allenatore molto pratico e concreto. Hanno calciatori di gamba. Non bisogna pensare a gestire la partita e pensare che l’inerzia sia dalla nostra parte. Hanno dei calciatori, tipo Dybala, che sanno sfruttare la gamba dei compagni di squadra che sanno attaccare gli spazi e che poi ti impongono di fare difensiva distante da dove perdi palla. Sanno far correre il pallone e correre dietro al pallone. La Roma è una squadra che sa cosa vuole dalle partite, sa scegliere gli episodi da cui trarre vantaggio. Diventa una partita pericolosa se non si è bravi a mantenere l’equilibrio tentando di far la partita”.

Sulla quota scudetto: “A quanto è la quota scudetto è un condizionale, non è il modo di parlare e ragionare. Non è un conto che so fare, non ero bravo in matematica a scuola (ride n.d.r.). So fare il conto che se domani vinciamo andiamo a quota 53″.

Sul turnover: “Quelli che non hanno giocato devono andare più forte per giocare. Organizziamo una partita con la primavera, come nelle ultime volte anche in inferiorità numerica proprio per andare più forte. La primavera sta facendo molto bene è allenata bene. In quell’occasione fanno minutaggio”.

Sulle palle inattive della Roma: “La Roma è una squadra addestrata molto bene a prendere vantaggi su qualsiasi situazione di gioco. Sono aiutati da un allenatore pragmatico come Mourinho, dai calcia piazzati cerca di trarre i maggiori vantaggi. Lui conosce noi e noi conosciamo lui”.

Sul suo passato con Totti: “Se Totti vuole parlare con me non vedo perchè dovrei fare in maniera differente. Per me sarebbe un piacere”.

Su Lobotka: “Devo liberare Lobotka dalla marcatura di Pellegrini”.

Ancora sulla Roma: “Hanno come obiettivo la riconquista e la finalizzazione, anche contro lo Spezia hanno fatto così, hanno riconquistato due palloni e hanno fatto due verticalizzazioni”.